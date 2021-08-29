Жуков: Рогге оставил большой и яркий след в истории олимпийского движения

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге оставил яркий след в истории олимпийского движения. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Рогге скончался в возрасте 79 лет. Он возглавлял организацию с 2001 по 2013 год. Во время его руководства Сочи получил право на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года.

"Считаю, что это был замечательный президент МОК, нам с ним много приходилось общаться, и когда был заявочный период Сочи, когда готовились к этим Играм. Конечно, этот человек оставил большой и яркий след в истории олимпийского движения", - сказал Жуков.