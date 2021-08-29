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Формула-1

Гонка Гран-при Бельгии "Формулы-1" отменена. Ферстаппен признан победителем

Причиной отмены гонки стал сильный дождь
Макс Ферстаппен EPA-EFE/JOHN THYS
Описание
Макс Ферстаппен
© EPA-EFE/JOHN THYS

ТАСС, 29 августа. Гонка двенадцатого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Бельгии отменена из-за проливного дождя. Заезды проходили на автодроме "Спа-Франкоршам" в бельгийском Спа.

Старт гонки был запланирован в воскресенье на 16:00 мск, но из-за дождя проведение заездов было отложено. Позднее гонщики во второй раз попробовали начать гонку, пилоты проехали несколько кругов за машиной безопасности, но погодные условия не позволили продолжить заезд.

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, ставший лучшим в квалификации, был признан победителем.

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