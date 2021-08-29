Смирнов: Рогге был искренне рад тому, что Сочи получил право провести Олимпиаду

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Жак Рогге был искренне рад тому, что Сочи во время его пребывания на посту президента Международного олимпийского комитета (МОК) получил право на проведение зимних Игр. Об этом ТАСС заявил почетный член МОК Виталий Смирнов.

Рогге ушел из жизни в воскресенье на 80-м году жизни. Бельгиец был избран главой МОК в 2001 году на 112-й сессии МОК в Москве и руководил организацией до 10 сентября 2013 года. В 2007 году Сочи получил право на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года.

"При Жаке Рогге мы получили право на проведение Олимпийских игр, и он не скрывал радости по поводу того, что МОК принял такое решение", - сказал Смирнов.

В качестве спортсмена Рогге становился чемпионом Бельгии по регби, чемпионом мира и 16-кратным чемпионом Бельгии по парусному спорту. В этом виде спорта он принял участие в Олимпийских играх 1968, 1972 и 1976 годов.

"Его появление на публике или выступления вызывали чувство гордости. Он блестяще говорил на многих языках, имел аристократический титул, что добавляло ему авторитета, особенно в глазах западного истеблишмента. Он достойно представлял Международный олимпийский комитет и проводил линию, которая была намечена его предшественником Самаранчем. Перед ним стояла большая задача по сохранению достигнутых достижений, им было много сделано для популяризации олимпийского движения", - сказал Смирнов.

"Он принадлежал к числу активных спортсменов - участвовал в Олимпийских играх в качестве яхтсмена. Выдающихся результатов он не добивался, но спорт он понимал очень хорошо", - добавил он.