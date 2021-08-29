Инфантино рассказал об эмоциях от возвращения в Москву после чемпионата мира - 2018

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино ощутил немало эмоций после возвращения в Москву спустя три года после чемпионата мира по футболу. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная России по пляжному футболу выиграла домашний турнир и стала трехкратным чемпионом мира (2011, 2013, 2021).

"Три года назад были эмоции, сегодня тоже большие эмоции. Русские люди должны чувствовать гордость, ведь команде достался титул, только один чемпион на турнире. Сегодня ощутил большие эмоции от возвращения в Москву, очень счастлив", - сказал Инфантино.