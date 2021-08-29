Дюков отметил бойцовские качества сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу показала волевые и бойцовские качества на победном для себя чемпионате мира. Об этом журналистам рассказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Сборная России выиграла домашний турнир и стала трехкратным чемпионом мира (2011, 2013, 2021).

"Нужно стремиться к тому, чтобы у нас были успехи во всех разновидностях футбола, и мы будем над этим работать. Сегодняшний успех - результат очень серьезной работы тренерского штаба, и ребята проявили себя настоящими бойцами. Команда очень хорошо подготовилась функционально и тактически, проявив бойцовские качества, когда проигрывала. Было нескольких таких волевых побед", - сказал Дюков.

"Чемпионат мира получился и удался в том числе и благодаря праздничной атмосфере трибун. Это такой фактор давления - игроки понимали, что это ответственность за результат. С другой стороны, эта поддержка перевесила и помогла нашим ребятам добиться такой победы", - добавил он.

Дюков отметил, что есть удовлетворение не только от победы сборной России. "Безусловно, мы довольны и тем, что организационно этот турнир провели на очень высоком уровне, как и предыдущие соревнования. Это будет являться подтверждением тому, что России нужно будет доверять проведение крупных футбольных турниров. Такая атмосфера, которая была на турнире, будет способствовать и развитию пляжного футбола, и поможет продвигать большой футбол", - подчеркнул он.

Сборная России в финале обыграла команду Японии со счетом 5:2. Турнир впервые прошел в России.