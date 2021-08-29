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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Дюков отметил бойцовские качества сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу

Глава РФС подчеркнул, что команда выиграла турнир, одержав несколько волевых побед
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу показала волевые и бойцовские качества на победном для себя чемпионате мира. Об этом журналистам рассказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

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Сборная России выиграла домашний турнир и стала трехкратным чемпионом мира (2011, 2013, 2021).

"Нужно стремиться к тому, чтобы у нас были успехи во всех разновидностях футбола, и мы будем над этим работать. Сегодняшний успех - результат очень серьезной работы тренерского штаба, и ребята проявили себя настоящими бойцами. Команда очень хорошо подготовилась функционально и тактически, проявив бойцовские качества, когда проигрывала. Было нескольких таких волевых побед", - сказал Дюков.

"Чемпионат мира получился и удался в том числе и благодаря праздничной атмосфере трибун. Это такой фактор давления - игроки понимали, что это ответственность за результат. С другой стороны, эта поддержка перевесила и помогла нашим ребятам добиться такой победы", - добавил он.

Дюков отметил, что есть удовлетворение не только от победы сборной России. "Безусловно, мы довольны и тем, что организационно этот турнир провели на очень высоком уровне, как и предыдущие соревнования. Это будет являться подтверждением тому, что России нужно будет доверять проведение крупных футбольных турниров. Такая атмосфера, которая была на турнире, будет способствовать и развитию пляжного футбола, и поможет продвигать большой футбол", - подчеркнул он.

Сборная России в финале обыграла команду Японии со счетом 5:2. Турнир впервые прошел в России.

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Дюков, Александр ВалерьевичЧемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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