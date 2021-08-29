Дюков: Россия может побороться за проведение чемпионата мира по мини-футболу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков допустил, что Россия может побороться за право принять чемпионат мира по мини-футболу. Об этом он рассказал журналистам.

В настоящий момент из-за санкций Всемирного антидопингового агентства Россия не может претендовать на проведение чемпионатов мира и Олимпийских игр.

"У нас есть запрет со стороны WADA. Чемпионаты мира по пляжному и классическому футболу мы уже провели. Есть чемпионат мира по мини-футболу, где мы также неплохо выступаем. Когда срок запрета истечет, мы можем побороться и за право проведения этого турнира, одновременно будем работать над принятием других крупных турниров", - сказал он.