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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Дюков: Россия может побороться за проведение чемпионата мира по мини-футболу

Россия сможет претендовать на мировое первенство по истечении срока санкций WADA

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков допустил, что Россия может побороться за право принять чемпионат мира по мини-футболу. Об этом он рассказал журналистам.

В настоящий момент из-за санкций Всемирного антидопингового агентства Россия не может претендовать на проведение чемпионатов мира и Олимпийских игр.

"У нас есть запрет со стороны WADA. Чемпионаты мира по пляжному и классическому футболу мы уже провели. Есть чемпионат мира по мини-футболу, где мы также неплохо выступаем. Когда срок запрета истечет, мы можем побороться и за право проведения этого турнира, одновременно будем работать над принятием других крупных турниров", - сказал он.

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Дюков, Александр ВалерьевичЧемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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