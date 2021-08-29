При нем победил Сочи. Ушел из жизни восьмой президент МОК Жак Рогге

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Бельгиец всю жизнь был связан со спортом, под его руководством олимпийскому движению удалось укрепить свои позиции - он успешно продолжил реформы, начатые его предшественником Хуаном Антонио Самаранчем. Именно Рогге в июле 2007 года в Гватемале достал из конверта лист бумаги с надписью "Sochi 2014", огласив победителя в борьбе за право принять зимние Олимпийские игры.
Рогге был избран главой МОК в 2001 году на 112-й сессии организации, которая состоялась в Москве в присутствии Владимира Путина. Бельгиец возглавлял МОК до 10 сентября 2013 года, после передачи полномочий Томасу Баху он был удостоен права стать почетным президентом организации.
"Жак любил спорт и находиться в среде спортсменов - эта стать передавалась всем, кто с ним был знаком. Его любовь к спорту была заразительной, - сказал Бах. - Он был опытным президентом, помогал модернизировать и преобразовывать МОК. Особенно его будут помнить за то, что он поддерживал молодежный спорт и создавал юношеские Олимпийские игры. Он также был ярым сторонником чистого спорта и неустанно боролся с допингом".
Со спортом по жизни
Рогге родился в оккупированной нацистами Бельгии, после окончания войны он посвятил себя спорту. Рогге становился чемпионом Бельгии по регби, чемпионом мира и 16-кратным чемпионом страны по парусному спорту. В этом виде спорта он принял участие в Олимпийских играх 1968, 1972 и 1976 годов. После окончания спортивной карьеры Рогге стал президентом Олимпийского комитета Бельгии и президентом Европейских олимпийских комитетов.
Его вклад в развитие олимпийского движения, социальную и миротворческую деятельность были отмечены множеством наград. На родине он был удостоен графского титула, в России - ордена Дружбы. В 2017 году Международный паралимпийский комитет наградил Рогге высшей наградой Паралимпийским орденом за спасение организации от финансового коллапса.
"Считаю, что это был замечательный президент МОК, нам с ним много приходилось общаться, и когда был заявочный период Сочи, когда готовились к этим Играм, - сказал ТАСС почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. - Конечно, этот человек оставил большой и яркий след в истории олимпийского движения".
Десять лет назад Рогге входил в число 70 наиболее влиятельных людей мира по оценке журнала "Форбс". "Его появление на публике или выступления вызывали чувство гордости. Он блестяще говорил на многих языках, имел аристократический титул, что добавляло ему авторитета, особенно в глазах западного истеблишмента, - сказал ТАСС почетный член МОК Виталий Смирнов. - Он достойно представлял Международный олимпийский комитет и проводил линию, которая была намечена его предшественником Самаранчем. Перед ним стояла большая задача по сохранению достигнутых достижений, им было много сделано для популяризации олимпийского движения".
"При Жаке Рогге мы получили право на проведение Олимпийских игр, и он не скрывал радости по поводу того, что МОК принял такое решение", - подчеркнул Смирнов.
России тогда впервые доверили принять зимнюю Олимпиаду, при Рогге в качестве хозяина Игр дебютировал Китай - в 2008 году соревнования по летним видам спорта прошли в Пекине. В феврале 2022 года китайская столица вновь примет Олимпиаду, на этот раз зимнюю. В знак памяти о Рогге МОК на пять дней приспустит флаги в штаб-квартире в Лозанне, в олимпийском музее и на всех других своих объектах.