При нем победил Сочи. Ушел из жизни восьмой президент МОК Жак Рогге

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Бельгиец всю жизнь был связан со спортом, под его руководством олимпийскому движению удалось укрепить свои позиции - он успешно продолжил реформы, начатые его предшественником Хуаном Антонио Самаранчем. Именно Рогге в июле 2007 года в Гватемале достал из конверта лист бумаги с надписью "Sochi 2014", огласив победителя в борьбе за право принять зимние Олимпийские игры.

Рогге был избран главой МОК в 2001 году на 112-й сессии организации, которая состоялась в Москве в присутствии Владимира Путина. Бельгиец возглавлял МОК до 10 сентября 2013 года, после передачи полномочий Томасу Баху он был удостоен права стать почетным президентом организации.

"Жак любил спорт и находиться в среде спортсменов - эта стать передавалась всем, кто с ним был знаком. Его любовь к спорту была заразительной, - сказал Бах. - Он был опытным президентом, помогал модернизировать и преобразовывать МОК. Особенно его будут помнить за то, что он поддерживал молодежный спорт и создавал юношеские Олимпийские игры. Он также был ярым сторонником чистого спорта и неустанно боролся с допингом".

Со спортом по жизни

Рогге родился в оккупированной нацистами Бельгии, после окончания войны он посвятил себя спорту. Рогге становился чемпионом Бельгии по регби, чемпионом мира и 16-кратным чемпионом страны по парусному спорту. В этом виде спорта он принял участие в Олимпийских играх 1968, 1972 и 1976 годов. После окончания спортивной карьеры Рогге стал президентом Олимпийского комитета Бельгии и президентом Европейских олимпийских комитетов.

Его вклад в развитие олимпийского движения, социальную и миротворческую деятельность были отмечены множеством наград. На родине он был удостоен графского титула, в России - ордена Дружбы. В 2017 году Международный паралимпийский комитет наградил Рогге высшей наградой Паралимпийским орденом за спасение организации от финансового коллапса.