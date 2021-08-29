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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Макаров надеется, что пляжный футбол будет включен в олимпийскую программу

Чемпион мира считает, что формат мирового первенства нуждается в реформировании

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Футболист сборной России Алексей Макаров надеется, что главным турниром в пляжном футболе в будущем станут Олимпийские игры, на данный момент дисциплина не входит в олимпийскую программу. Об этом он рассказал журналистам.

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В воскресенье сборная России победила команду Японии со счетом 5:2 в финальном матче домашнего чемпионата мира. Турнир прошел в Москве на Фестивальной площади СК "Лужники".

"Что может быть круче победы на домашнем чемпионате мира? Наверное, когда пляжный футбол станет олимпийским, потому что на данный момент чемпионат мира - высшее достижение в пляжном футболе. Пока это максимальное, что есть. Домашний чемпионат мира, победа, золото - это основное в истории", - сказал Макаров.

Макарову 34 года, в составе сборной России он провел все три победных чемпионата мира (2011, 2013, 2021). Футболист отметил, что примет решение по продолжению карьеры позднее. "Эта зима будет определяющей", - отметил игрок.

Также он выразил надежду на предстоящий ребрендинг чемпионата мира. "Настал момент, когда нужно сделать ребрендинг и поменять всю стратегию чемпионата. Как понимаю, она уже готовится. Думаю, за счет этого мы увидим новый пляжный футбол", - заключил он.

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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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