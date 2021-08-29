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Футбол во Франции

Месси впервые вышел на поле в составе "Пари Сен-Жермен"

Аргентинец заменил Неймара в матче чемпионата Франции с "Реймсом"
Лионель Месси EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 29 августа. Аргентинский футболист Лионель Месси впервые появился на поле в составе французского "Пари Сен-Жермен".

Нападающий вышел на замену на 66-й минуте в гостевом матче четвертого тура чемпионата Франции против "Реймса", сменив Неймара.

34-летний аргентинец заключил контракт с ПСЖ 10 августа. Он впервые был включен в заявку команды на матч.

Ранее Месси выступал только за испанскую "Барселону", в составе которой десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - Суперкубка Испании. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА, трижды - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

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Месси, ЛионельФутбол во Франции
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