В шестой день Паралимпиады в Токио разыграют 54 комплекта наград

В настольном теннисе в финалах поборются россиянки Маляк Алиева и Виктория Сафонова. В стрельбе из лука выступят Степанида Артахинова и Алексей Леонов. В легкой атлетике разыграют 16 комплектов медалей, победители на 15 дистанциях определятся в плавании. Первые награды разыграют в стрельбе, победители также определятся в конном спорте и пауэрлифтинге.

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Соревнования по теннису на колясках, плаванию, настольному теннису, волейболу сидя, баскетболу на колясках, пауэрлифтингу, стрельбе, голболу, бочча, конному спорту, футболу, легкой атлетике и стрельбе из лука пройдут в Токио в шестой день Паралимпиады. В понедельник разыграют 54 комплекта паралимпийских медалей.

Сборная России завоевала две золотые, две серебряные и восемь бронзовых наград в пятый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио и опустилась на четвертое место в медальном зачете.

Всего на счету российской команды 15 золотых, 9 серебряных и 28 бронзовых наград. На третью строчку медального зачета поднялась команда США (15-16-9). Первое место занимают китайцы (46-29-29), вторыми идут британцы (23-19-18).

За золотом

В понедельник за медаль поборется пятикратная чемпионка мира Степанида Артахинова. Удивительно, но в спорт Артахинова попала почти случайно. В 2007 году она приехала в Москву учиться в институте, увидела объявление о наборе в секцию стрельбы из лука. Увлеклась настолько, что каждое раннее утро тренировалась по два часа еще до начала лекций. Так она подготовилась к первому российскому турниру, а дальше - только больше.

Свою первую паралимпийскую медаль она завоевала на Играх в Лондоне, после которых случилась вынужденная пауза - на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро российские паралимпийцы не выступали. Именно тогда российская спортсменка была обладательницей мирового рекорда и главным фаворитом Игр. И она попробует восстановить справедливость в понедельник.

В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступят под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.