Россиянка Алиева завоевала серебряную медаль Паралимпиады по настольному теннису

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Россиянка Маляк Алиева завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях по настольному теннису.

В финале россиянка со счетом 6:11, 4:11, 3:11 уступила украинке Марине Литовченко.

Спортсменки выступают в классе 6, к нему относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Алиевой 26 лет, она является мастером спорта международного класса. В 2019 году россиянка выиграла чемпионаты Европы и России.

Российские спортсмены завоевали 15 золотых, 10 серебряных и 28 бронзовых наград и занимают четвертое место в медальном зачете. Первое место сохраняет сборная Китая (46-29-29), вторыми идут британские паралимпийцы (23-19-18), тройку лидеров замыкают американцы (15-16-9).