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Паралимпиада в Токио

В команде ПКР не выявлено случаев заражения коронавирусом на Паралимпиаде в Токио

Всего за последние сутки было выявлено 11 случаев

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Положительных тестов на коронавирусную инфекцию в команде Паралимпийского комитета России (ПКР) нет. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

Всего за последние сутки было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом, в том числе у одного спортсмена. За весь период Паралимпиады было зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом у атлетов.

"В команде ПКР положительных тестов [на коронавирус] нет", - сказал Рожков.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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Паралимпиада в Токио
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