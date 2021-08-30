В команде ПКР не выявлено случаев заражения коронавирусом на Паралимпиаде в Токио

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Положительных тестов на коронавирусную инфекцию в команде Паралимпийского комитета России (ПКР) нет. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

Всего за последние сутки было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом, в том числе у одного спортсмена. За весь период Паралимпиады было зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом у атлетов.

"В команде ПКР положительных тестов [на коронавирус] нет", - сказал Рожков.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.