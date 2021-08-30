Алиева призналась, что испытала смешанные чувства от своей первой медали Паралимпиады

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Россиянка Маляк Алиева одновременно расстроена серебряной медалью Паралимпиады в Токио по настольному теннису и рада, что не осталась без награды на своих первых Играх в карьере. Об этом спортсменка, представляющая в Токио команду Паралимпийского комитета России, рассказала журналистам после выступления в индивидуальном турнире.

В финале 26-летняя чемпионка Европы Алиева со счетом 6:11, 4:11, 3:11 уступила украинке Марине Литовченко. Спортсменки выступают в классе 6, к нему относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

"Конечно, я расстроена проигрышем, - призналась Алиева. - Но благодарна, что у меня медаль на моей первой Паралимпиаде. Просто мне хотелось не подвести свою команду".

"Думаю, я психологически не смогла себя настроить на финал, хотя вчера постаралась отдохнуть, не отвлекаться, не думать, и сегодня настраивалась, - отметила теннисистка. - Я вообще до сих пор не могу поверить, что я здесь, на Паралимпиаде, и ощущение, что это какой-то турнир, на котором ты давно не был. Было сложно, ведь мы давно никуда не ездили, да и по игре многих здесь было видно, как не хватало им тренировок. Когда ты играешь с соперниками раз за разом, понимаешь, что в их игре поменялось, над чем они поработали, в чем слабые места, что они из себя представляют, а когда нет - это очень тяжело".

Алиева отметила, что с соперницей по финалу Литовченко встречалась не раз: "Она во второй раз на Играх, на предыдущих была третьей, теперь первая, и я очень за нее рада. В последние два раза я у нее выигрывала, но сегодня ее игра была другой, она ее изменила, и было понятно, что четко изучила мою игру. В следующем году запланирован чемпионат мира, надеюсь туда попасть и выступить хорошо".

"Думаю, так все и должно было быть, - заключила Алиева. - Я буду готовиться к Играм во Франции и надеюсь, турниры будут и ситуация с коронавирусом им не помешает их проведению".