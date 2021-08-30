Россиянка Сафонова завоевала серебряную медаль Паралимпиады по настольному теннису

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Россиянка Виктория Сафонова завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях по настольному теннису.

В финале россиянка уступила представительнице Нидерландов Келли ван Зон со счетом 8:11, 11:3, 11:4, 5:11, 8:11.

Спортсменки выступают в классе 7, к нему относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Сафоновой 33 года, спортсменка из Симферополя является заслуженным мастером спорта России. В 2012 году она заняла третье место на Паралимпийских играх в Лондоне в составе сборной Украины. Спортсменка входит в состав паралимпийской сборной России с 2016 года. Сафонова становилась чемпионкой мира и Европы в 2017 году.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав 15 золотых, 11 серебряных и 28 бронзовых медалей. Лидерами остаются китайские спортсмены (47-30-29), на втором месте располагается сборная Великобритании (24-19-19), третьими идут американцы (15-17-9).