Авани Лехара стала первой индианкой, завоевавшей золото Паралимпийских игр

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 августа. /ТАСС/. Индийская спортсменка Авани Лехара стала первой в истории женщиной из Индии, завоевавшей золотую медаль Паралимпийских игр. Она поднялась на высшую ступень пьедестала почета в соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров стоя, прошедших в Токио.

Лехара выступает в группе SH1 (спортсмены, которые могут выдержать вес оружия и не использующие специальную подставку).

19-летняя спортсменка из старинного индийского города Джайпура, получившая травму позвоночника в автомобильной катастрофе в 2012 году, повторила мировой рекорд и установила паралимпийский - 249,6 очка. Второе место заняла китаянка Чжан Цуйпин (248,9), третье - украинка Ирина Щетник (227,5). Россиянки в этой дисциплине не участвовали.

Авани Лехара стала первой женщиной и четвертым паралимпийцем из Индии, выигрывавшим золото Паралимпийскх игр, после пловца Мурликанта Петкара (1972 год, Гейдельберг), метателя копья Девендры Джаджхария (2004 год в Афинах и 2016 год в Рио-де-Жанейро) и прыгуна в высоту Мариаппана Тангавелу (2016 год в Рио-де-Жанейро). Медаль Лехары также стала первой для сборной Индии на Паралимпиадах в стрелковой дисциплине.