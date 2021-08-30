Карацев опустился на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 30 августа. Россиянин Аслан Карацев опустился с 24-й на 25-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
Россиянин Даниил Медведев располагается на второй строчке, Андрей Рублев идет на седьмой позиции, Карен Хачанов - на 28-й.
В топ-10 рейтинга за неделю изменений не произошло.
В понедельник стартует заключительный в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат США.
Рейтинг ATP от 30 августа:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 113 очков;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 9 980;
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 8 350;
4 (4). Александр Зверев (Германия) - 8 240;
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) - 7 815;
6 (6). Доминик Тим (Австрия) - 6 995;
7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 400;
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 5 533;
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) - 4 125;
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) - 3 580...
25 (24). Аслан Карацев (Россия) - 2 109...
28 (28) Карен Хачанов (Россия) - 2 010.