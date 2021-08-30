Карацев опустился на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 30 августа. Россиянин Аслан Карацев опустился с 24-й на 25-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Россиянин Даниил Медведев располагается на второй строчке, Андрей Рублев идет на седьмой позиции, Карен Хачанов - на 28-й.

В топ-10 рейтинга за неделю изменений не произошло.

В понедельник стартует заключительный в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат США.

Рейтинг ATP от 30 августа:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 113 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 9 980;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 8 350;

4 (4). Александр Зверев (Германия) - 8 240;

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) - 7 815;

6 (6). Доминик Тим (Австрия) - 6 995;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 400;

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 5 533;

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) - 4 125;

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) - 3 580...

25 (24). Аслан Карацев (Россия) - 2 109...

28 (28) Карен Хачанов (Россия) - 2 010.