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Шахматы

Уральский шахматный центр откроют к 300-летию Екатеринбурга

В регионе шахматами занимаются более 20 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Реконструкция старинного здания в Екатеринбурге, где разместится Уральский шахматный центр, будет завершена к 300-летию Екатеринбурга. Об этом сообщили в понедельник в департаменте информационной политики Свердловской области.

Празднование 300-летия Екатеринбурга состоится в 2023 году, день города традиционно проводится в третью субботу августа.

"Уральский шахматный центр будет построен в Екатеринбурге к 300-летию города, - говорится в сообщении. - По словам представителей Федерации шахмат Свердловской области, в настоящее время готова проектная документация, получено положительное решение государственной экспертизы".

В Свердловской области шахматами занимаются более 20 тыс. человек, из них 860 шахматистов имеют спортивные разряды и звания.

Соглашение между правительством и Федерацией шахмат Свердловской области о создании центра было подписано в 2019 году. Под шахматный центр передан объект культурного наследия, заброшенное старинное здание в центре Екатеринбурга — Доходный дом второй половины XIX века.

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