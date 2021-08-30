Матыцин: россиянки показали высокий уровень игры в настольном теннисе на Паралимпиаде

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россиянки Маляк Алиева и Виктория Сафонова выступили на самом высоком уровне в турнире по настольному теннису на Паралимпиаде в Токио. Такое мнение высказал министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

Алиева завоевала серебряную медаль в классе 6, Сафонова стала второй в классе 7. В обоих классах выступают спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

"Поздравляю Маляк Алиеву и Викторию Сафонову с серебром Игр в Токио, - сказал Матыцин. - Обе наши спортсменки показали на Паралимпиаде выступление самого высокого уровня. Российские теннисистки уверенно прошли паралимпийский турнир, одержали несколько ярких побед и заслуженно стали призерами Паралимпиады".

"Для Маляк это первая награда Игр в карьере, для Виктории - вторая, она становилась бронзовым призером в 2012 году в Лондоне. Поздравляю с успехом наших спортсменок тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России. Желаю нашим спортсменам удачи в командном турнире по настольному теннису", - добавил министр.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав 15 золотых, 11 серебряных и 28 бронзовых медалей. Лидерами остаются китайские спортсмены (48-31-29), на втором месте располагается сборная Великобритании (25-19-20), третьими идут американцы (15-17-9).