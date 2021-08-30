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Паралимпиада в Токио

Российский пловец Богдан Мозговой стал паралимпийским чемпионом с рекордом соревнований

Спортсмен завоевал золотую медаль на дистанции 100 м на спине
Богдан Мозговой Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Богдан Мозговой
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Россиянин Богдан Мозговой выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 м на спине.

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Мозговой преодолел дистанцию за 1 минуту 01,65 секунды, установив новый паралимпийский рекорд. Вторым стал белорус Егор Щелканов (1.01,96), третьим финишировал австралиец Тимоти Ходж (1.02,16).

Спортсмены выступали в категории S9, в нее входят люди с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.

Ранее в заплыве на 100 м на спине в категории S7 (атлеты с ограниченными функциями ног) украинец Андрей Трусов установил мировой рекорд (1.08,14).

Мозговому 20 лет, он является заслуженным мастером спорта России, двукратным победителем чемпионатов мира и Европы. В свободное пловец предпочитает культурный досуг.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав 16 золотых, 11 серебряных и 28 бронзовых наград. Первое место занимает сборная Китая (49-31-29), на втором месте располагаются британские спортсмены (25-19-20), тройку лидеров замыкают американцы (17-17-10).

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Паралимпиада в Токио
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