Титов: до похода в CAS нужно собрать и изучить документы по судейству Авериных на Играх

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по теме судейства на олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике пока никто не подавал, поскольку сперва необходимо собрать, оформить и оценить документы по данному вопросу. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG), глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

7 августа россиянка Дина Аверина выиграла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, набрав 107,650 балла, ее сестра Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Позднее Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал и отправил запрос в FIG по ситуации с судейством в финале соревнований. 19 августа технический комитет FIG по художественной гимнастике назвал судейство на Олимпиаде непредвзятым и справедливым. После этого Титов направил письмо в FIG с просьбой предоставить дополнительные данные относительно судейства.

"Никто в CAS не ходил, это очень длительная процедура, она не делается за один день - просто взял, написал бумажку и отправил, - сказал Титов. - Нужно собрать документы, оформить соответствующим образом, оценить их юридическую состоятельность - это очень длительный процесс".

"Понятия не имею, сколько времени этот процесс займет, он требует большой работы. Более того, даже собранные документы не являются гарантией того, что мы пойдем в CAS. Надо сначала оценить их качество - достаточно ли их для того, чтобы идти в CAS, или нет. Только изучив комплексно эту проблему, будет приниматься решение относительно похода в CAS", - добавил собеседник ТАСС.