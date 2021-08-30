Призер Паралимпиады Чебаника: смотрела на молодежь и понимала - на Играх у меня ни шанса

Чебаника родилась с ДЦП, ее мать рано умерла, и девочка оказалась в специализированном интернате в Молдавии. О большом спорте она тогда не думала, но на каждом этаже в интернате были столы для настольного тенниса - маленькой Раисе оставалось только смотреть на старшеклассников, а до ракетки и шарика она добралась, когда сама доросла до старших классов.

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Россиянка Раиса Чебаника, выступающая в соревнованиях по настольному теннису, - одна из самых возрастных членов команды Паралимпийского комитета России, ей 57 лет, за ее плечами Игры в Афинах и золото Паралимпиады в Лондоне. На Играх в Токио она стала бронзовым призером среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Поступив в техникум, она стала играть серьезно, начала одерживать первые победы, и в итоге была приглашена в сборную России готовиться к Играм в Лондоне. Окрыленная этим, Чебаника начала усиленно тренироваться, учить русский язык, но за полгода до поездки на Паралимпиаду-2012 ей пришлось перенести операцию на мозге - две недели без сознания, невралгия тройничного нерва. Врачи вернули ее к жизни, но о продолжении спортивной карьеры думать было, как казалось на тот момент, бессмысленно.

Однако Чебаника стала победительницей Паралимпиады 2012 года, это было шоком для всех, кто знал ее историю. "Я в 2012 году уже не претендовала на чемпионство, но все-таки стала первой, хотя мне тогда было очень сложно после операции, я тяжело восстанавливалась, - вспомнила в разговоре с ТАСС спортсменка. - Для всех это было шоком, для меня в том числе".

"Все тогда подумали, что я закончу, ведь, казалось, я на тот момент уже достигла своей вершины в спорте, - продолжила спортсменка. - Но я не остановилась - после Игр я поехала на чемпионат мира, и мы взяли золото в команде, следом - чемпионат Европы. А раз выиграла - работай. У меня хороший тренер, мы работаем и будем работать".

На медаль не надеялась

Потом российские паралимпийцы были лишены возможности участи в Играх в Рио-де-Жанейро, следом еще одна беда - пандемия, которая поставила под вопрос сам факт проведения Олимпиады и Паралимпиады.

"Снова в подвешенном состоянии: едем - не едем, под флагом - без флага. Но мы продолжали тренироваться до последнего дня. Во время самоизоляции дома сами расписывали себе планы, практиковались, делали упражнения, - рассказала Чебаника. - Настольный теннис считается одним из самых сложных видов спорта, техника в нем играет важную роль".

Как бы упорно спортсменка ни готовилась к поездке в Токио, на медаль Игр она практически не надеялась. "Я была не готова стать призером, хотя это моя третья Паралимпиада. Шансов у меня не было, - сказала Чебаника. - Я смотрела на молодежь, видела, как их уровень вырос, какие они сильные, даже маленькой надежды на призовое место себе не оставляла".