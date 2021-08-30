"Авангард" завершил комплектование состава перед сезоном КХЛ

"Авангард" в первом матче сезона 1 сентября сыграет с московским ЦСКА.

"Команда укомплектована, мы не исключаем, возможно, какое-то одно движение. Все находятся на своих местах, все, что мы ожидали, они нам показали, но были трудности в плане травм, - сказал Волков. - Мы довольны тем, как укомплектовались. Игроки дали нам надежду, что будет такая же боевая команда".

"Пока все гипотетические возможности, которые есть на рынке, мы рассматриваем, и те фамилии, которые вы озвучили (Никита Гусев, Илья Ковальчук - прим. ТАСС) - не исключение, но вероятность этого очень мала. Ковальчук был всем доволен, мы поблагодарили друг друга, это (его уход из клуба) было запланировано, никаких подводных течений не надо искать. Пока с нами никто не контактировал на предмет его появления в команде, поэтому мы желаем ему долгого продолжения карьеры", - добавил Волков.

Он объяснил, почему "Авангард" расстался с трехкратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом мира Максимом Чудиновым. "Максим не на 100% дееспособен, рецидив травмы помешал ему и в том году, в начале предсезонки решили с ним расстаться. Так как мы расстались с выкупом контракта, это была вынужденная мера", - отметил Волков.

"Авангард" является действующим победителем Кубка Гагарина.