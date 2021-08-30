Пловец Мозговой заявил, что победа на Паралимпиаде стала для него приятным шоком

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Российский пловец Богдан Мозговой не был уверен в своей победе до конца заплыва, поэтому золото Паралимпийских игр в Токио стало для него приятным шоком. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

В понедельник Мозговой выиграл золотую медаль в плавании на дистанции 100 м на спине. Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 1,65 секунды, установив новый паралимпийский рекорд.

"Когда я плыл, мне казалось, что иду далеко не первым, а третьим, к тому же на финише я очень плохо сделал касание, - сказал Мозговой. - Даже не был уверен, что вообще попал в призы, думал, что точно не первый, и поэтому очень сильно удивился, увидев результат на табло. Это стало для меня большим шоком, приятным шоком".

"Золотой медали больше всех будут радоваться мои родители и тренер. Может быть, даже больше, чем я. К сожалению, я показал не лучшее свое время. Хочется, конечно, плыть быстрее, я ожидал, что мы покажем более быстрые секунды, потому что все парни молодые и очень сильные", - добавил пловец.

Мозговому 20 лет, он является заслуженным мастером спорта России, двукратным победителем чемпионатов мира и Европы. В свободное время пловец предпочитает культурный досуг.