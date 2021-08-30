Дмитрий Сафронов с мировым рекордом победил в беге на 100 м на Паралимпиаде в Токио

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Сафронов занял первое место в беге на дистанции 100 м на Паралимпийских играх в Токио.

Российский пловец Богдан Мозговой стал паралимпийским чемпионом с рекордом соревнований

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Спортсмен преодолел дистанцию за 11,39 секунды, что является новым мировым рекордом. Бывший рекордсмен мира россиянин Артем Калашян завоевал бронзовую медаль (11,75). Вторым к финишу пришел украинец Игорь Цветов (11,47). Россиянин Давид Джатиев показал четвертый результат (11,82).

Соревнования проходили в классе Т35, в которых выступают спортсмены с нарушением координации.

Сафронову 25 лет, он является четырехкратным чемпионом мира, в его активе серебряная и бронзовая медаль мировых первенств, также он четыре раза побеждал на чемпионатах Европы. В свободное время атлет предпочитает видеоигры, вождение автомобиля и прогулки на свежем воздухе.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав 17 золотых, 11 серебряных и 30 бронзовых наград. Первое место занимает сборная Китая (54-35-30), на втором месте располагаются британские спортсмены (25-19-20), тройку лидеров замыкают американцы (17-17-12).