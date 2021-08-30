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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Путин поздравил российских спортсменов с победой на чемпионате мира по пляжному футболу

В воскресенье сборная России выиграла мировое первенство, которое проводилось в Москве

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную Российского футбольного союза с победой на чемпионате мира по пляжному футболу. Текст поздравления опубликован в понедельник на сайте Кремля.

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"От души поздравляю вас с блестящей победой на чемпионате мира по пляжному футболу. Путь к триумфу был непрост, но вы проявили исключительную выдержку, командную сплоченность и волю. Мы гордимся вами", - говорится в поздравлении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также рассказал журналистам, что Путин поговорил с главным тренером команды. "Вы знаете, что вчера наши футболисты, по пляжному футболу, стали чемпионами мира в третий раз, молодцы. Путин вчера по телефону в лице тренера Михаила Лихачева поздравил всех ребят, он звонил тренеру, говорил с ним", - сказал Песков.

В воскресенье сборная России победила команду Японии со счетом 5:2 в финальном матче домашнего чемпионата мира. Россияне в третий раз в своей истории выиграли золотые медали мирового первенства. Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходило в России. С 1995 года по 2009 год турнир проводился ежегодно.

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Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичЧемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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