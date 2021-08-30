Путин поздравил атлета Мозгового с победой на Паралимпиаде в соревнованиях по плаванию

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил атлета Богдана Мозгового с победой в соревнованиях по плаванию в дисциплине 100 метров на спине на Паралимпиаде в Токио. В поздравительной телеграмме, опубликованной в понедельник на сайте Кремля, президент отметил, что победа Мозгового подтвердила мировое лидерство нашей сборной по плаванию.

"В честной борьбе с сильными, достойными соперниками вы показали отличный результат, по праву заняли высшую ступень пьедестала почета. Своим триумфом уверенно подтвердили, что наша паралимпийская сборная по плаванию - в числе признанных мировых лидеров", - говорится в поздравлении.

В понедельник Мозговой выиграл золотую медаль в плавании на дистанции 100 м на спине на Паралимпиаде в Токио. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 01,65 секунды. Это новый паралимпийский рекорд. Серебро выиграл белорус Егор Щелканов, бронза досталась австралийцу Тимоти Ходжу. Мозговой выступает в классе S9. Это пловцы с физическими нарушениями.