Легкоатлет Гнездилов назвал победу на Паралимпиаде выполненной целью всей жизни

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Паралимпийские игры в Токио запомнятся легкоатлету Денису Гнездилову победой, к которой он шел всю жизнь. Об этом Гнездилов, который в понедельник вернулся в Москву, рассказал журналистам.

Гнездилов установил мировой рекорд в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см на Паралимпийских играх в Токио. В первой попытке 34-летний россиянин показал результат 11,02 метра и превзошел предыдущий мировой рекорд, который был установлен португальцем Мигелем Монтейро, на один сантиметр. В решающей попытке представитель Ирака Гарра Тнайаш толкнул ядро на 11,15 метра, однако Гнездилов сумел показать результат 11,16 метра, вновь обновив мировой рекорд и завоевав золотую медаль.

"Готовились, готовились, пришли к победе, - сказал Гнездилов. - Много разных ситуаций было до Паралимпиады, я и коронавирусом заболел, меня чуть не сняли с участия. Но потом выздоровел, вылечился, все нормально, много препятствий было, все потихоньку преодолевали".

"Чем запомнится Паралимпиада? Целью моей жизни, которую я добился. Шестая попытка была самой тяжелой, решалось золотая или серебряная медаль. После этого сорвал голос, все эмоции выкрикивал, как мог. Много кто поздравлял, у меня телефон не с собой был, когда пришел, никогда не видел такого большого количества звонков и сообщений. Конечно, родные и близкие, мама со слезами", - добавил спортсмен.

Гнездилов также заявил, что планирует участвовать на Паралимпиаде в Париже. "Сейчас надо отдохнуть, восстановиться, подлечиться и готовиться к чемпионату миру и Паралимпиаде в Париже. Конечно, планирую завоевать там золото, никогда не надо сбавлять", - заключил он.

Гнездилов является заслуженным мастером спорта России, в 2019 году он победил на чемпионате мира.