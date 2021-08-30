Футболист "Краснодара" Кордоба заявил, что намерен забить больше 20 голов за сезон

ТАСС, 30 августа. Колумбийский нападающий футбольного клуба "Краснодар" Джон Кордоба намерен отличиться более 20 раз за сезон. Об этом он рассказал газете "Спорт-Экспресс".

За прошедшие шесть туров Тинькофф - Российской премьер-лиги Кордоба забил 5 мячей и делит в списке бомбардиров второе место. Колумбиец перешел в российский клуб из берлинской "Герты" в июле.

"Мой персональный вызов заключается в том, чтобы забить как можно больше мячей. Именно для этого меня позвали в "Краснодар", и чтобы клуб оказался в таблице максимально высоко. Сколько хотел бы забить? Допустим, больше двадцати - это круто. Но я всегда иду от матча к матчу, шаг за шагом. Могу заверить, что мячей вы от меня увидите много", - сказал Кордоба.

Кордобе 28 лет, в прошедшем сезоне он принял участие в 21 игре в чемпионате Германии, забил семь голов и отдал две голевые передачи. Также нападающий выступал за колумбийский "Энвигадо", мексиканские "Хагуарес Чьяпас", "Дорадос", испанские "Эспаньол" и "Гранаду", германские "Майнц" и "Кёльн".

"Краснодар" располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 9 очков. В следующем туре клуб из Краснодара в гостях сыграет с "Ростовом".