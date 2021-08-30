Калашян считает, что больное колено помешало ему лучше выступить в забеге на Паралимпиаде

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Бронзовый медалист Паралимпиады Артем Калашян считает, что выступил бы лучше в беге на дистанции 100 м, если бы не больное колено. Об этом он рассказал журналистам.

Бывший рекордсмен мира Калашян завоевал бронзовую медаль (11,75 секунды). Вторым к финишу пришел украинец Игорь Цветов (11,47). Чемпионом стал россиянин Дмитрий Сафронов (11,39) с мировым рекордом.

"Гонка очень хорошо прошла, мы очень довольны с Димой, что вдвоем заняли призовые места. Дима Сафронов установил мировой рекорд и стал чемпионом Паралимпийских игр, я третий и как-то сильно не расстраиваюсь, - сказал Калашян. - Я очень доволен и результатом своим, и формой. Травму получил вчера на разминке, болит колено, но я терпел сегодня, и если бы не колено, я бы, наверное, еще лучше выступил".

"Я сильно не расстроен, что Дима мой мировой рекорд побил. Это спорт, сегодня он поставил рекорд, завтра я поставлю", - добавил он.

По словам Калашяна, между ним и Сафроновым нет соперничества. "Мы поддерживаем друг друга, всегда поздравляем, уважаем друг друга. Такая конкуренция на дорожках только помогает нам расти. В Токио я еще выступлю на дистанции 200 метров 4 сентября, хотелось бы попасть в призы", - отметил спортсмен.