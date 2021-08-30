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Паралимпиада в Токио

Россиянин Антон Прохоров победил в беге на 100 м на Паралимпийских играх

Легкоатлет преодолел дистанцию за 12,04 секунды
Антон Прохоров REUTERS/Molly Darlington
Описание
Антон Прохоров
© REUTERS/Molly Darlington

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Россиянин Антон Прохоров стал победителем забега на 100 м на Паралимпийских играх в Токио.

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Россиянин преодолел дистанцию за 12,04 секунды. Соревнования проходили в классификации Т63, где выступают спортсмены с одиночной ампутацией ниже колена с использованием протеза.

Прохоров относится к атлетам классификации Т42, которая применима к спортсменам с единственной ампутацией выше колена или сопоставимой инвалидностью.

Россиянин установил новый мировой рекорд среди спортсменов классификации Т42.

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