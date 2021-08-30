Матыцин: пловец Мозговой показал великолепное выступление в финале Паралимпиады

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский пловец Богдан Мозговой выбрал правильную стратегию, грамотно разложил силы и на финише вырвал победу в борьбе с сильными соперниками в финале Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 м на спине. Такое мнение высказал министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

Мозговой одержал победу в категории S9 (различные формы инвалидности, в том числе ампутации и церебральный паралич), установив новый паралимпийский рекорд. Роман Жданов выиграл бронзу на дистанции 200 м вольным стилем в категории S4 (проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности). Юлия Шишова стала третьей на дистанции 100 м вольным стилем в категории S3 (атлеты с серьезными нарушениями работы конечностей).

"Поздравляю российских пловцов с завоеванными медалями на Играх в Токио! Мозговой, 20-летний дебютант Паралимпиад, двукратный чемпион мира, великолепно провел финал на своей дистанции. Наш спортсмен выбрал правильную стратегию, грамотно разложил силы и на финише вырвал победу в борьбе с сильными соперниками, побив рекорд Паралимпиады. Роман Жданов выиграл свою четвертую медаль на Играх в Токио, теперь на его счету два золота и две бронзы, наш спортсмен уверенно провел финальный заплыв на 200 м и заслуженно вошел в тройку призеров. Юлия Шишова, чемпионка Европы, выступила в сегодняшнем финале на высоком уровне и завоевала свою вторую бронзу на Играх в Токио. Поздравляю тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России с успешным выступлением российских спортсменов, желаю нашим пловцам удачи на Паралимпиаде", - сказал министр.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады, российские спортсмены завоевали 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовую награду. Лидером остается сборная Китая (54-35-30), далее идут британские спортсмены (26-20-22).