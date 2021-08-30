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Футбол в России

СМИ: вратарь Крицюк перейдет из португальского "Жил Висенте" в "Зенит"

Российский футболист подписал контракт с клубом из Барселуша в июле

ТАСС, 30 августа. Российский голкипер португальского футбольного клуба "Жил Висенте" Станислав Крицюк перейдет в петербургский "Зенит". Об этом сообщает журналист португальского телеканала SIC Noticicas Педру Супельведа.

Сумма трансфера 30-летнего вратаря составит €2 млн. Также в сделку включены различные бонусы в случае успешной игры Крицюка в "Зените".

Крицюк с 2013 года представлял португальскую "Брагу", проведя один сезон в аренде в "Риу Аве", после чего в 2016 году перешел в "Краснодар". За российский клуб он выступал на протяжении четырех лет, а в 2020 году ушел в португальский "Белененсеш", сменив его в июле на "Жил Висенте". В текущем сезоне он провел во всех турнирах шесть матчей, из которых три отыграл на ноль, а в других пропустил четыре мяча.

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