Бегун Сафронов назвал исполнением мечты завоевание золота Паралимпиады

Дмитрий Сафронов с мировым рекордом победил в беге на 100 м на Паралимпиаде в Токио

Сафронов занял первое место в беге на дистанции 100 м, победив с мировым рекордом. Соревнования проходили в классе Т35, в которых выступают спортсмены с нарушением координации.

"Я понимаю, что это мировой рекорд, но я еще не видел себя со стороны, как я пробежал, - сказал Сафронов. - Надо сесть с тренером, учесть ошибки. Но счастью нет предела, конечно, это просто невероятно. Я мечтал выиграть золото Паралимпиады, засыпал с этой мечтой, просыпался с этой мечтой, эта мечта у меня лет с восьми. Сейчас мне 25, все это время я мечтал о золотой медали, мечты сбываются, звезды видят, вселенная слышит".

"Огромное спасибо моему тренеру, без тренера я бы ничего не добился, она и настраивает меня, помогает мне ментально, учитывает мои ошибки, мой сложный характер, - отметил Сафронов. - Я всем сердцем обожаю Галину Николаевну Кошелеву!"

Сафронов также выступит на дистанции 200 метров 4 сентября. "Сегодня я принимаю поздравления, а завтра мы готовимся уже к следующей дистанции, нет времени на отдых, надо бежать следующую дистанцию. Хочется пробежать 200 метров и уйти уже на отдых", - добавил спортсмен.