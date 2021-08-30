Сборная России по мини-футболу выступит на чемпионате мира с эмблемой "Наши парни"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Надпись "Наши парни" заменит герб страны на форме сборной России на чемпионате мира по мини-футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации мини-футбола России.

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"Слоган "Наши парни" будет на форме сборной России по мини-футболу во время чемпионата мира", - сказали в пресс-службе.

Чемпионат мира пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россиянам нельзя демонстрировать на чемпионатах мира государственные символы. Сборная сыграет на турнире под флагом Олимпийского комитета России.

В форме с такой же эмблемой сборная России по пляжному футболу 29 августа стала чемпионом мира в Москве.