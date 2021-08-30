Российские спортсмены завоевали девять наград в шестой день Паралимпиады

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Сборная России завоевала четыре золотые, две серебряные и три бронзовые награды в шестой соревновательный день Паралимпийских игр в Токио.
Всего на счету российской команды 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая награды. Команда занимает третье место в медальном зачете. На первом месте располагается китайская команда (54-35-30), вторыми идут спортсмены из Великобритании (26-20-22).
В составе российской команды в понедельник обладателями золотых наград стали легкоатлеты Дмитрий Сафронов (бег на 100 м, класс Т35), Евгений Торсунов (прыжки в длину) и Антон Прохоров (бег на 100 м, класс Т63), а также пловец Богдан Мозговой (100 м на спине).
Серебряные медали на счету Маляк Алиевой (класс 6) и Виктории Сафоновой (класс 7) в личных соревнованиях в настольном теннисе. Бронза на счету легкоатлета Артема Калашяна (бег на 100 м, класс Т35), пловцов Романа Жданова (200 м вольным стилем) и Юлии Шишовой (100 м вольным стилем).
Во вторник будет разыграно 58 комплектов медалей. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Китай
|54
|35
|30
|119
|2
|Великобритания
|26
|20
|22
|68
|3
|Россия
|19
|11
|31
|61
|4
|США
|18
|19
|12
|49
|5
|Украина
|12
|27
|15
|54
|6
|Бразилия
|12
|8
|15
|35
|7
|Австралия
|11
|17
|14
|42
|8
|Италия
|10
|11
|13
|34
|9
|Нидерланды
|10
|8
|6
|24
|10
|Азербайджан
|9
|0
|4
|13