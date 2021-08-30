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Паралимпиада в Токио

Российские спортсмены завоевали девять наград в шестой день Паралимпиады

В понедельник команда переместилась на третье место в общем медальном зачете
Дмитрий Сафронов AP Photo/Eugene Hoshiko
Описание
Дмитрий Сафронов
© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Сборная России завоевала четыре золотые, две серебряные и три бронзовые награды в шестой соревновательный день Паралимпийских игр в Токио.

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Всего на счету российской команды 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая награды. Команда занимает третье место в медальном зачете. На первом месте располагается китайская команда (54-35-30), вторыми идут спортсмены из Великобритании (26-20-22).

В составе российской команды в понедельник обладателями золотых наград стали легкоатлеты Дмитрий Сафронов (бег на 100 м, класс Т35), Евгений Торсунов (прыжки в длину) и Антон Прохоров (бег на 100 м, класс Т63), а также пловец Богдан Мозговой (100 м на спине).

Серебряные медали на счету Маляк Алиевой (класс 6) и Виктории Сафоновой (класс 7) в личных соревнованиях в настольном теннисе. Бронза на счету легкоатлета Артема Калашяна (бег на 100 м, класс Т35), пловцов Романа Жданова (200 м вольным стилем) и Юлии Шишовой (100 м вольным стилем).

Во вторник будет разыграно 58 комплектов медалей. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.

Таблица медалей Паралимпиады в Токио
СтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1Китай543530119
2Великобритания26202268
3Россия19113161
4США18191249
5Украина12271554
6Бразилия1281535
7Австралия11171442
8Италия10111334
9Нидерланды108624
10Азербайджан90413

 

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