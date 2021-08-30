Футболист ЦСКА Гайч перешел в испанскую "Уэску" на правах аренды

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Аргентинский нападающий российского ЦСКА Адольфо Гайч на правах аренды перешел в испанский футбольный клуб "Уэска". Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Гайч будет выступать в Испании до конца сезона, арендное соглашение включает в себя возможность выкупа.

В прошлом сезоне 22-летний аргентинец выступал в аренде в итальянском "Беневенто", забив в 15 матчах чемпионата Италии два гола. Гайч перешел в ЦСКА в 2020 году, провел за клуб 19 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €8 млн.

"Уэска" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании, после трех туров клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице.