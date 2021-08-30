Международная федерация бокса надеется на получение олимпийского статуса к Играм в Париже

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Международная федерация бокса (AIBA) выразила надежду на возвращение олимпийского статуса к Играм 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Мы проводим значительные реформы, чтобы обеспечить нашим спортсменам самое лучшее и справедливое проведение соревнований, чтобы наше управление соответствовало передовой международной практике. Конечно, мы надеемся, что нас восстановят к Играм в Париже в 2024 году, и мы уверены, что сможем добиться этого на основе проводимых нами реформ", - говорится в сообщении AIBA.