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Бокс

Международная федерация бокса надеется на получение олимпийского статуса к Играм в Париже

В организации рассчитывают, что проводимые реформы убедят МОК восстановить AIBA в правах
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Международная федерация бокса (AIBA) выразила надежду на возвращение олимпийского статуса к Играм 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Мы проводим значительные реформы, чтобы обеспечить нашим спортсменам самое лучшее и справедливое проведение соревнований, чтобы наше управление соответствовало передовой международной практике. Конечно, мы надеемся, что нас восстановят к Играм в Париже в 2024 году, и мы уверены, что сможем добиться этого на основе проводимых нами реформ", - говорится в сообщении AIBA.

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