Международная федерация бокса заявила, что ведет диалог с МОК по вопросу восстановления

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) находится в контакте с Международным олимпийским комитетом (МОК) по вопросу возвращения статуса признания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе AIBA.

12 декабря 2020 года AIBA возглавил россиянин Умар Кремлев. 27 августа он заявил, что не видит препятствий для возвращения олимпийского статуса для AIBA к 2024 году, так как федерация под его руководством провела все необходимые реформы с учетом мнений независимых экспертов, в том числе Ричарда Макларена, проводящего расследование деятельности предыдущего руководства организации.

"Мы уверены, что сможем удовлетворить требования МОК и превзойти их. Мы поддерживаем контакт с МОК, чтобы держать олимпийский комитет в курсе реформ, которые мы проводим в области финансовой целостности, спортивной честности и управления", - говорится в сообщении AIBA.

Международная ассоциация бокса отмечает, что назначила независимого аудитора и в рамках коммерческого партнерства погасила задолженность, обеспечив финансовую стабильность организации. "Это позволяет нам сосредоточиться на направлении наших средств на развитие национальных федераций. Мы назначили ведущего юриста профессора Макларена для проведения независимого расследования судейства, в том числе на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, чтобы мы могли извлечь уроки из прошлых проблем, связанных с честностью в спорте. Кроме того, профессор [Ульрих] Хаас проводит независимый обзор нашей действующей конституции, чтобы управление AIBA соответствовало самым высоким международным стандартам", - отмечается в сообщении.

"Мы добились очень хороших результатов, но мы стремимся делать больше. Мы хотим занять передовые позиции в области надлежащего управления, став примером для других международных федераций", - также говорится в сообщении AIBA.

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.