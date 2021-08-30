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US Open

Тарпищев: Рублев или Медведев способны выйти в полуфинал US Open

Президент Федерации тенниса России отметил, что жеребьевка турнира достаточно благоприятная для игроков
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Андрей Рублев или Даниил Медведев могут выйти в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Турнир в Нью-Йорке стартовал в понедельник. Медведев в первом круге сыграет 31 августа с французом Ришаром Гаске, Рублев в понедельник - с хорватом Иво Карловичем.

"Считаю, что жеребьевка достаточно благоприятная для наших игроков. Соперники в первых кругах по силам, есть время и сыграться, и набрать темп, - сказал Тарпищев. - Как минимум двое до второй недели точно дойдут, а так, турнир должен быть хорошим. Реально, они должны быть в порядке".

"Рублев и Медведев могут встретиться в четвертьфинале - значит, кто-то из наших может быть в 1/2 финала. А там будет зависеть все от психологического и физического состояния", - добавил он.

Теги
US OpenТарпищев, Шамиль АнвяровичМедведев, Даниил СергеевичРублев, Андрей Андреевич
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