УЕФА объяснил проведение матчей "Спартака" в Лиге Европы по средам

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Проведение матчей московского "Спартака" в Лиге Европы по средам обусловлено непредоставлением гарантий со стороны местных властей в отсутствии беспорядков в случае организации двух игр турнира в Москве в один день. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Спартак" на групповом этапе Лиги Европы сыграет с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией". Домашние матчи красно-белые будут проводить по средам, а не по четвергам, как остальные команды Лиги Европы, начало игр с "Легией" и "Лестером" запланировано на 17:30 мск, с "Наполи" - на 18:30 мск. Россию в Лиге Европы также представляет московский "Локомотив".

"УЕФА уведомлял "Локомотив", "Спартак" и Российский футбольный союз в преддверии жеребьевки о том, что проводить матчи в соответствии с календарем Лиги Европы позволят только гарантии властей о предотвращении столкновений в городе в день матча. Но если сохраняется возможность столкновений, два клуба играть в один день не могут. В связи с этим матчи "Спартака" перенесены на среду", - сообщили в УЕФА.

Там также пояснили, что раннее начало матчей обусловлено тем, что по средам проходят игры Лиги чемпионов, встречи Лиги Европы не могут проходить в одних временных слотах с матчами главного еврокубка.

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" дома сыграет с "Легией" 15 сентября.