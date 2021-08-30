"Спартак" не согласен с решением УЕФА по матчам Лиги Европы, но будет его исполнять

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" не согласен с решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) развести по дням матчи красно-белых и "Локомотива" в Лиге Европы, но будет исполнять его. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

В понедельник в пресс-службе УЕФА сообщили ТАСС, что проведение матчей "Спартака" в Лиге Европы по средам обусловлено отсутствием гарантий со стороны местных властей в отсутствии беспорядков в случае организации двух игр турнира в Москве в один день. "Спартак" на групповом этапе Лиги Европы сыграет с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией". Домашние матчи красно-белые будут проводить по средам, а не по четвергам, как остальные команды Лиги Европы, начало игр с "Легией" и "Лестером" запланировано на 17:30 мск, с "Наполи" - на 18:30 мск. Россию в Лиге Европы также представляет московский "Локомотив".

"К сожалению, УЕФА принял решение развести "Спартак" и "Локомотив" по дням, отдав предпочтение другой команде из-за более высокого клубного рейтинга, - сказал Зеленов. - Не согласны, что проводить два матча в один день в одном городе небезопасно, тем более есть ограничения по посещаемости, но таково решение, которое "Спартак" должен исполнять. Конечно, ранее начало матчей неудобно для клуба и для болельщиков, увы, тайминг УЕФА окончательный. В ближайшее время "Спартак" опубликует билетную программу на Лигу Европы".