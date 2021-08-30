В ПКР считают, что отказ украинца от фото с россиянами связан с ковидным протоколом

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Серебряный призер Паралимпийских игр в Токио в беге на 100 м украинец Игорь Цветов мог отказаться от традиционного фотографирования с чемпионом Игр россиянином Дмитрием Сафроновым и бронзовым призером россиянином Артемом Калашяном из-за коронавирусных ограничений на соревнованиях. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР).

В понедельник Сафронов с мировым рекордом (11,39 секунды) стал лучшим в беге на 100 м в классе Т35 (нарушения координации). На церемонии награждения Цветов отказался от традиционной общей фотографии с участием призеров.

"Дмитрий Сафронов, Игорь Цветов и Артем Калашян вышли на пьедестал почета и получили заслуженные награды. На Паралимпийских играх существуют некоторые ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, в том числе соблюдение социальной дистанции. Возможно, это и побудило Игоря Цветова отказаться от традиционного совместного фотографирования", - сказали в пресс-службе.

Команда ПКР по итогам шестого соревновательного дня располагается на третьей строчке общего медального зачета, завоевав 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовую награду. Украинцы идут на пятом месте (12-27-15).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.