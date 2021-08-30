УЕФА поменял главного арбитра матча между сборными России и Хорватии

ТАСС, 30 августа. Матч сборных России и Хорватии, который пройдет на стадионе "Лужники" в Москве в рамках отборочного турнира чемпионата мира 1 сентября, будет судить израильский арбитр Рой Райншрайбер. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помощниками главного судьи будут Рой Хассан и Идан Яркони. Ранее главным арбитром был назначен израильтянин Орель Гринфельд, он будет работать в качестве видеоассистента. О причине замены не сообщается.

Матч начнется в 21:45 мск. Сборная России занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое - команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).

Всего в отборочном турнире на чемпионат мира принимают участие 55 европейских сборных, они разбиты на 10 групп. Прямые путевки на мировое первенство в Катаре получат только победители групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года, в мини-турнире будут разыграны оставшиеся три путевки.