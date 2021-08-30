Снова в тройке. Россияне выиграли четыре золотые медали по итогам дня на Паралимпиаде

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали четыре золотые медали по итогам шестого соревновательного дня Паралимпийских игр, что позволило команде вернуться в первую тройку медального зачета. Три золотые награды завоевали легкоатлеты.
Первое золото дня у россиян выиграл Богдан Мозговой, победив в плавании на дистанции 100 м на спине в категории S9, куда входят люди с различными формами инвалидности, включая ампутации и церебральный паралич. Мозговой преодолел дистанцию за 1 минуту 01,65 секунды, установив новый паралимпийский рекорд. Вторым стал белорус Егор Щелканов (1.01,96), третьим финишировал австралиец Тимоти Ходж (1.02,16).
Мозговой признался, что эта победа приятно шокировала его. "Когда я плыл, мне казалось, что иду далеко не первым, а третьим, к тому же на финише я очень плохо сделал касание, - сказал 20-летний спортсмен. - Даже не был уверен, что вообще попал в призы, думал, что точно не первый, и поэтому очень сильно удивился, увидев результат на табло".
С мировым рекордом (11,39 секунды) победил Дмитрий Сафронов, ставший первым в забеге на дистанции 100 м. Соревнования проходили в классе Т35, в которых выступают спортсмены с нарушением координации. Сафронов побил рекорд соотечественника Артема Калашяна, который пробежал дистанцию за 11,75 секунды и выиграл бронзу. Вторым стал украинец Игорь Цветов (11,47).
"Это спорт, сегодня он поставил рекорд, завтра я поставлю, - сказал Калашян. - Мы поддерживаем друг друга, всегда поздравляем, уважаем друг друга. Такая конкуренция на дорожках только помогает нам расти", - отметил он.
Успех омрачил эпизод на церемонии награждения, когда Цветов отказался от традиционной фотосессии призеров. "Дмитрий Сафронов, Игорь Цветов и Артем Калашян вышли на пьедестал почета и получили заслуженные награды. На Паралимпийских играх существуют некоторые ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, в том числе соблюдение социальной дистанции. Возможно, это и побудило Игоря Цветова отказаться от традиционного совместного фотографирования", - сказали ТАСС в пресс-службе Паралимпийского комитета России.
Из мини-футбола в легкую атлетику
Россиянин был сильнее и в другом забеге на 100 м, но в категории Т63, где выступают спортсмены с одиночной ампутацией ниже колена с использованием протеза. Победителем стал Антон Прохоров, который преодолел дистанцию за 12,04 секунды, опередив бразильца Винисиуса Гонсалвеша и немца Леона Шефера. При этом сам Прохоров относится к атлетам классификации Т42, которая применима к спортсменам с единственной ампутацией выше колена или сопоставимой инвалидностью, и в этой категории он установил мировой рекорд.
Родившийся в Тюменской области Прохоров в детстве лишился руки, в 10 лет он пришел в общественную районную организацию Всероссийского общества инвалидов Ишима. Сначала он занимался мини-футболом, откуда перешел в легкую атлетику. К Играм в Токио он подошел в ранге двукратного серебряного и бронзового призера чемпионата мира, победителя и многократного призера чемпионатов Европы.
Подняться на третье место и обогнать сборную США в медальном зачете помогло золото прыгуна в длину Евгения Торсунова в категории Т36 (нарушения координации), показавшего результат 5,76 м. Вторым стал новозеландец Уильям Стедман (5,64 м), третьим - украинец Роман Павлюк (5,63 м).
В плавании очередную медаль выиграл Роман Жданов, став третьим на дистанции 200 м вольным стилем. 23-летний уроженец Горно-Алтайска в Токио ранее завоевал золото на дистанции 50 м брассом и 150 м в комплексном плавании, а также бронзу на дистанции 100 м вольным стилем.
Также в понедельник серебряные медали на счету Маляк Алиевой (класс 6) и Виктории Сафоновой (класс 7) в личных соревнованиях в настольном теннисе. Бронза в плавании на счету Юлии Шишовой (100 м вольным стилем).
На первом месте в медальном зачете располагается сборная Китая (54-35-30), вторыми идут спортсмены из Великобритании (26-20-22). На счету российской команды 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая награды. Четвертое место занимает сборная США (18-19-12).