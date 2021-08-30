Снова в тройке. Россияне выиграли четыре золотые медали по итогам дня на Паралимпиаде

Первое золото дня у россиян выиграл Богдан Мозговой, победив в плавании на дистанции 100 м на спине в категории S9, куда входят люди с различными формами инвалидности, включая ампутации и церебральный паралич. Мозговой преодолел дистанцию за 1 минуту 01,65 секунды, установив новый паралимпийский рекорд. Вторым стал белорус Егор Щелканов (1.01,96), третьим финишировал австралиец Тимоти Ходж (1.02,16).

Мозговой признался, что эта победа приятно шокировала его. "Когда я плыл, мне казалось, что иду далеко не первым, а третьим, к тому же на финише я очень плохо сделал касание, - сказал 20-летний спортсмен. - Даже не был уверен, что вообще попал в призы, думал, что точно не первый, и поэтому очень сильно удивился, увидев результат на табло".

С мировым рекордом (11,39 секунды) победил Дмитрий Сафронов, ставший первым в забеге на дистанции 100 м. Соревнования проходили в классе Т35, в которых выступают спортсмены с нарушением координации. Сафронов побил рекорд соотечественника Артема Калашяна, который пробежал дистанцию за 11,75 секунды и выиграл бронзу. Вторым стал украинец Игорь Цветов (11,47).

"Это спорт, сегодня он поставил рекорд, завтра я поставлю, - сказал Калашян. - Мы поддерживаем друг друга, всегда поздравляем, уважаем друг друга. Такая конкуренция на дорожках только помогает нам расти", - отметил он.

Успех омрачил эпизод на церемонии награждения, когда Цветов отказался от традиционной фотосессии призеров. "Дмитрий Сафронов, Игорь Цветов и Артем Калашян вышли на пьедестал почета и получили заслуженные награды. На Паралимпийских играх существуют некоторые ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, в том числе соблюдение социальной дистанции. Возможно, это и побудило Игоря Цветова отказаться от традиционного совместного фотографирования", - сказали ТАСС в пресс-службе Паралимпийского комитета России.

Из мини-футбола в легкую атлетику

Россиянин был сильнее и в другом забеге на 100 м, но в категории Т63, где выступают спортсмены с одиночной ампутацией ниже колена с использованием протеза. Победителем стал Антон Прохоров, который преодолел дистанцию за 12,04 секунды, опередив бразильца Винисиуса Гонсалвеша и немца Леона Шефера. При этом сам Прохоров относится к атлетам классификации Т42, которая применима к спортсменам с единственной ампутацией выше колена или сопоставимой инвалидностью, и в этой категории он установил мировой рекорд.