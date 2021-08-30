{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Первый канал эксклюзивно покажет все соревнования предстоящего сезона по фигурному катанию

В том числе олимпийский турнир, чемпионат мира и этапы Гран-при
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 30 августа. Первый канал эксклюзивно покажет все крупные соревнования сезона-2021/22 по фигурному катанию в телевизионном эфире и на сайте. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Телеканал будет транслировать олимпийский турнир, все шесть этапов Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), включая российский, финал серии Гран-при в Японии, чемпионаты мира и Европы, чемпионат России и Кубок Первого канала.

Также в сентябре Первый канал будет транслировать контрольные прокаты российских фигуристов, которые пройдут в Челябинске. Планируется участие всех ведущих фигуристов сборной России. Прокаты состоятся 11-12 сентября. Трансляция на сайте в субботу начнется в 17:35 мск, в воскресенье - в 15:00 мск.

Теги
Фигурное катание
US Open
Российский теннисист Донской не сумел выйти во второй раунд US Open
Спортсмен проиграл 15-й ракетке мира канадцу Феликсу Оже-Альяссиму
Читать полностью