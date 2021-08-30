Первый канал эксклюзивно покажет все соревнования предстоящего сезона по фигурному катанию

ТАСС, 30 августа. Первый канал эксклюзивно покажет все крупные соревнования сезона-2021/22 по фигурному катанию в телевизионном эфире и на сайте. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Телеканал будет транслировать олимпийский турнир, все шесть этапов Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), включая российский, финал серии Гран-при в Японии, чемпионаты мира и Европы, чемпионат России и Кубок Первого канала.

Также в сентябре Первый канал будет транслировать контрольные прокаты российских фигуристов, которые пройдут в Челябинске. Планируется участие всех ведущих фигуристов сборной России. Прокаты состоятся 11-12 сентября. Трансляция на сайте в субботу начнется в 17:35 мск, в воскресенье - в 15:00 мск.