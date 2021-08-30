Подозреваемый в допинге Брюханков отстранен от работы в президиуме федерации триатлона

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Александр Брюханков отстранен от работы в составе президиума Федерации триатлона России (ФТР) из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

В воскресенье Международная федерация триатлона временно отстранила Брюханкова после обнаружения в пробе от 19 июня эритропоэтина.

"Спортсмен подозревается в нарушении пункта 2.1 антидопинговых правил. В связи с этим атлет исключен из сборной России, а также отстранен от работы в составе президиума ФТР. Нарушение антидопинговых правил предполагает дисквалификацию атлета на четыре года, а все результаты спортсмена с момента взятия пробы подлежат аннулированию. В отношении тренера спортсмена уже проводится отдельное расследование", - говорится в заявлении ФТР.

Брюханкову 34 года, он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы и трехкратным участником Олимпийских игр (2008, 2012, 2016). На Играх в Лондоне он занял седьмое место.