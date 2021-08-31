В седьмой день Паралимпийских игр в Токио разыграют 58 комплектов наград

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Соревнования по теннису на колясках, баскетболу на колясках, настольному теннису, плаванию, волейболу сидя, стрельбе, голболу, футболу, конному спорту, велоспорту, легкой атлетике, бочча и стрельбе из лука пройдут в седьмой день Паралимпийских игр в Токио. Всего во вторник разыграют 58 комплектов наград.

По итогам соревнований понедельника сборная России опередила команду США и поднялась на третью строчку медального зачета Паралимпийских игр. На первом месте располагается сборная Китая (54-35-30), вторыми идут спортсмены из Великобритании (26-20-22). На счету российской команды 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая награды. Четвертое место занимает сборная США (18-19-12).

Несколько дней назад россиянка Елена Крутова уже становилась призером Паралимпиады. В субботу Крутова и Алексей Леонов стали бронзовыми призерами Игр в Токио в стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмены добились исторического результата - это первые паралимпийские медали в миксте в истории России, в матче за третье место они со счетом 132:127 нанесли поражение команде Южной Кореи.

Во вторник Крутова поборется с соперниками в другом зачете - ради личной золотой медали. В 2020 году спортсменку наградили премией Паралимпийского комитета России "Возвращение к жизни".

В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступят под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.