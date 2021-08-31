Россиянин Котуков завоевал бронзовую медаль Паралимпиады в прыжках в длину

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Российский легкоатлет Никита Котуков завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в прыжках в длину.

Спортсмен показал результат 7,34 м. Первым стал кубинец Робиэль Соль Сервантес (7,46 м), установив новый паралимпийский рекорд, серебряную медаль выиграл американец Родерик Таунсенд (7,43 м).

Соревнования проходили среди спортсменов категорий T46 и Т47 (ампутация верхних конечностей).

Котукову 22 года, он является мастером спорта России международного класса, серебряным призером чемпионата Европы 2021 года. Легкоатлет начал заниматься спортом в Ульяновске в 2009 году. В свободное время увлекается чтением книг и просмотром фильмов.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав 21 золотую, 11 серебряных и 33 бронзовых награды. Лидерами остаются китайские спортсмены (55-35-30), на втором месте располагается сборная Великобритании (27-21-22).