Российский бегун Швецов стал серебряным призером Паралимпиады в Токио

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Российский легкоатлет Евгений Швецов завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на дистанции 400 метров среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Швецов преодолел дистанцию за 53,60 секунды. Победу одержал австралиец Джеймс Тёрнер (52,80). Третьим финишировал представитель Новой Зеландии Уильям Стедмэн (54,75). Тёрнер установил паралимпийский рекорд, превзойдя достижение Швецова (53,31), показанное на Паралимпиаде 2012 года.

Швецову 33 года. Он является трехкратным паралимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав 21 золотую, 12 серебряных и 33 бронзовые награды. Лидерами остаются китайские спортсмены (55-36-30), на втором месте располагается сборная Великобритании (27-21-22).