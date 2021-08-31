Россиянин Свиридов с мировым рекордом стал победителем Паралимпиады в толкании ядра

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Российский легкоатлет Владимир Свиридов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В лучшей из шести попыток Свиридов показал результат 16,67 метра и установил новый мировой рекорд, превзойдя свое же достижение на 35 сантиметров. Второе место занял представитель Туниса Яссин Гениши (15,12 м), бронзовым призером стал немец Себастьян Дитц (14,81 м). Россиянин Алан Кокойты занял пятое место (14,37 м)

Свиридову 31 год, он является бронзовым бризером Паралимпийских игр 2012 года в прыжках в длину, а также чемпионом мира и Европы в толкании ядра.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав 22 золотые, 12 серебряных и 33 бронзовые награды. Лидерами остаются китайские спортсмены (55-36-30), на втором месте располагается сборная Великобритании (27-21-22).